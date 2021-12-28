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Başkan Güngör: ''Kahramanmaraş’a Hizmet Etmekten Gurur Duyuyorum''

Onikişubat’ta görev yapan muhtarlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Hamdolsun, Kahramanmaraş’ımıza hizmet yolunda 2,5 yılda çok önemli mesafeler kat ettik. Sürdürülebilir bir mali yönetim anlayışıyla, 300 Milyon TL’lik yatırım miktarını iki katından fazla artırdık. Bu yıl 700 Milyon TL’lik yatırım yaptık. Toplam yatırımımız 1 Milyar TL’yi buldu” diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ 28.12.2021, 12:13
Başkan Güngör: ''Kahramanmaraş’a Hizmet Etmekten Gurur Duyuyorum''

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat ilçesine bağlı 28 mahalle muhtarını makamında ağırladı. Gelecek yılın planlarını da içeren bir dizi görüşmenin yapıldığı ziyaret, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen “2019’dan 2021’e Kahramanmaraş” başlıklı sunumla devam etti. Üç yıllık periyotta yapılan yatırımlara ilişkin birçok kalemde bilgiler aktaran Başkan Güngör, “Sadece Türkiye’ye değil, tüm gönül coğrafyamıza ümit olmuş bir liderin izinden Kahramanmaraş’a katma değer üretmek, hizmet üretmek için hep birlikte gece gündüz emek verdik, veriyoruz. Kahramanmaraş'ın Anadolu şehirleri arasında kendine özgü bir değeri var. Şunu da belirtmeliyim, Cumhurbaşkanı’mızın yanında da bir hatırı var” ifadelerini kullandı.

Hizmet Etmekten Gurur Duyuyorum

Konuşmasının devamında şehri yönetmenin vizyon, hesap vermenin ise vicdan meselesi olduğunun altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Muhtarlarımız, belediyelerimiz ve tüm paydaşlarımızla bizler Kahramanmaraş’ımızı el birliğiyle geliştiriyoruz. Bizim baktığımız projeksiyon, hizmet üretmenin en verimli ve sürdürülebilir yolu. Katma değerlerimizi ortaya çıkararak, turizm potansiyelimizi artırarak, mali disiplinimizi sağlayarak hamdolsun çok önemli mesafeler kat ettik. Artık 2,5 yılda yüzde 60 yatırım kapasitesine sahip bir Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi var. Bu şehre, sizlere hizmet etmekten gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Her Yıl İki Misli Yatırım

Her yıl yapılan toplantılarla katılımcılığın en üst seviyede olduğuna değinen Başkan Güngör konuşmasını, “Bir önceki yıl konuştuğumuz sorunları artık konuşmuyoruz. Hangi mahallemizde ne öncelik ve ihtiyaç bunların hepsini biliyoruz, planladık. 2021 yılında yatırım miktarımızı iki katına çıkarmış ve 600 Milyon TL olarak öngörmüştük. Hamdolsun bu yıl tam 700 Milyon TL yatırım yapmışız. 2022’de de 1 Milyar TL’lik yatırım planlıyoruz. Bütçe dışı da 2 Milyar TL ek bir bütçe sağladık. Bunun 1,5 Milyar TL’si tamamen hibe. İnşallah, önümüzdeki yıl kırsal alanda yol ve su gibi temel ihtiyaçları artık konuşmuyor olacağız” şeklinde tamamladı. Bir sonraki yılın alt ve üstyapı yatırımlarına ilişkin bilgilerin aktarıldığı program, mahallelerdeki mevcut duruma dair istişarelerle tamamlandı.

#Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör #Aksu Haber #aksu tv haber
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