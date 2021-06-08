Başkan Güngör Müjdeyi verdi, çalışmalar başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, turizm alanlarının katma değerini artıracak yatırımları hayata geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde bir dizi ziyaret için Çağlayancerit ilçesinde bulunan Başkan Güngör’ün ziyaret ettiği ve yatırım müjdesi verdiği bölgede ilk çalışmalar başladı. Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde Çağlayancerit ilçesi Küçükcerit ve Helete mahallelerini birbirine bağlayan 4 kilometre uzunluğundaki arter yenileniyor. Şehrin en önemli doğal mirasları arasında bulunan Aksu Gözü olarak bilinen nehir kaynağı çalışmalar tamamlandığında daha ulaşılabilir hale gelecek. Ayrıca Başkan Güngör’ün müjdesini verdiği bölgeye gerçekleştirilecek tesis yatırımı da ilçenin turizm pazar payını artıracak.

Turizm Mekânlarına Ulaşım Kolaylığı Sağlanacak

Çalışmalara ilişkin Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Şehrimizde bulunan tarihi ve doğal miras alanlarımızın turizm potansiyelini artırmak için bir takım projeler hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda, Aksu Gözü’ne ulaşımı sağlayan arterimizi baştan sona yeniliyoruz. Şehrimizde ulaşım ağını iyileştirecekçalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.