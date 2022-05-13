Başkan Güngör Özal’ı Makamında Ağırladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehrin geçmiş dönem belediye başkanlarından Hacı Ali Özal’ı makamında ağırladı. Ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimize hizmet etmiş, geçmiş dönem belediye başkanlarımızdan Hacı Ali Özal ağabeyimiz misafirimizdi. Ziyaretinden ve hediye ettiği otobiyografiden dolayı teşekkürlerimi sunuyor, kıymetli ağabeyimize afiyetler diliyorum” dedi.