Başkan Güngör: ''Tüm Ekiplerimizle Yolların Açılması İçin Seferber Olduk''

Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş’taki aralıksız kar yağışlarına karşı kış şartlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında kent genelinde 210 karla mücadele aracı ve 250’den fazla personel ile yerleşim yerleri, ana yol ve sokaklarda küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmalarıyla karla kaplanan yolları açık tuttu.

Bu kapsamda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kent genelinde yoğun şekilde gerçekleştirilen kış şartlarıyla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesi’nin tüm ekipleriyle sahada seferber olduğunun altını çizen Başkan Güngör açıklamasında, “Kar yağışının başladığı ilk saatlerden bu yana 11 ilçemizin tümünde sorumluluk sahamız içindeki arterlerin ve ana caddelerin ulaşıma açık tutulması adına tüm ekiplerimizle sahadayız, canla başla çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Aksu TV 4.5 g canlı yayınına da konuk olan Başkan Güngör vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için aralıksız çalışmaların devam edeceğini vurguladı.