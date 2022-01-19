Başkan Güngör: ''Tüm Ekiplerimizle Yolların Açılması İçin Seferber Olduk''
Kahramanmaraş’taki aralıksız kar yağışlarına karşı kış şartlarıyla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Toplamda 210 iş makinesi ve 250’nin üzerinde personelimizle kar yağışının başladığı ilk andan bu yana canla başla çalışıyoruz. Ana arterlerimiz hamdolsun açık, hemşehrilerimizden kış lastiği kullanımı noktasında hassasiyet bekliyoruz” dedi.
Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş’taki aralıksız kar yağışlarına karşı kış şartlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında kent genelinde 210 karla mücadele aracı ve 250’den fazla personel ile yerleşim yerleri, ana yol ve sokaklarda küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmalarıyla karla kaplanan yolları açık tuttu.
Bu kapsamda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kent genelinde yoğun şekilde gerçekleştirilen kış şartlarıyla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.
Büyükşehir Belediyesi’nin tüm ekipleriyle sahada seferber olduğunun altını çizen Başkan Güngör açıklamasında, “Kar yağışının başladığı ilk saatlerden bu yana 11 ilçemizin tümünde sorumluluk sahamız içindeki arterlerin ve ana caddelerin ulaşıma açık tutulması adına tüm ekiplerimizle sahadayız, canla başla çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Aksu TV 4.5 g canlı yayınına da konuk olan Başkan Güngör vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için aralıksız çalışmaların devam edeceğini vurguladı.
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