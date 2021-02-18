Başkan Güngör: Tüm paydaşlarımızla hemşehrilerimizin hizmetindeyiz

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Duraklı Mahallesi Sakarya Caddesi esnaflarıyla bir araya geldi. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Köfte, Belediye Meclis Üyeleri ve Duraklı Mahalle Muhtarı Mustafa Kar’ın da yer aldığı ziyarette Başkan Güngör, Sakarya Caddesi’nde faaliyet gösteren esnafı tek tek ziyaret etti. Program sonrasında açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, esnafımızın yanındayız dedi.

Hemşehrilerimizin Hizmetindeyiz

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bugün, AK Parti İl Başkan Yardımcımız Ali Köfte, Belediye Meclis Üyelerimiz ve Mahalle Muhtarımız ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Sakarya Caddesi ziyaretimizde, esnaflarımızla bir araya geldik. Sağolsun burada bulunan esnaflarımız ve hemşehrilerimizle samimi bir sohbet etmek, çaylarını içmek imkânı hâsıl oldu. Her mahallemizde olduğu gibi burada da kendine özgü dinamikler var, buraya has ihtiyaçlar var. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak gerek Dulkadiroğlu Belediyemiz ve diğer kurumlarımızla inşallah hemşehrilerimizin taleplerini karşılamak için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm paydaşlarımızla hemşehrilerimizin hizmetindeyiz” ifadelerini kullandı.