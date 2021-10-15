Başkan Güngör, “Türkiye’de örnek bir Gençlik Meclisi oluşturduk”

Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi meclis salonunda gerçekleşen ilk oturuma Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’de katıldı.



Başkan Güngör burada gençlere seslenerek İşlevselliği ve temsil kabiliyeti bakımından Türkiye’de örnek bir Gençlik Meclisi oluşturduklarını söyledi.