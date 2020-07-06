Başkan Güngör: “Yaylalarımız üretime de katkı sağlıyor”

2000 küsur rakımlı Yaşıl Yaylası’nda KMBB’nin yaptığı yol çalışmalarını yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Başkan Güngör, mahalle muhtarı ve yayla sakinleriyle de yayla şartlarının nasıl geliştirilebileceğine dair istişarelerde bulundu.

“Organik tarıma destek veriyoruz”

Kahramanmaraş’taki birçok yaylanın doğal güzellikleri ve temiz havasının yanı sıra yaylacılara da üretim fırsatı verdiğini ifade eden Başkan Güngör: “Yaylalarımız temiz havası, doğal güzelliklerinin yanı sıra tarımsal ve hayvansal gıdaların üretiminde de önemli bir rol oynamaktadır. Çağlayancerit Yaşıl Yaylamızda hemşehrilerimiz, bal, peynir, süt, yoğurt, et, yumurta gibi ürünlerle doğal bir yaşam sergiliyorlar ve yayla turizmine, organik tarıma yönelik yapılan ürünlerle destek veriyorlar. Bu bağlamda biz de bu yaylalarımıza hem ulaşımı kolaylaştırmak hem de turizme kazandırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin Yaşıl Yaylamız için kısa bir yol çalışması talepleri oldu. Onu da inşallah gelecek yayla sezonuna yetiştirmeye gayret edeceğiz” diye konuştu.