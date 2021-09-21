Başkan Güngör: Yeni caddemiz Türkoğlu’na hayırlı olsun

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkoğlu’nda inşa edilen Mahir Ünal Caddesi’ni yerinde inceledi. İkinci etap çalışmalarında sona gelinen 5 kilometre uzunluğa ve 17 metre genişliğe sahip çift yönlü arterin kısa süre içinde hizmete açılacağını müjdeleyen Başkan Güngör açıklamasında, “Türkoğlu merkezi Adana yoluna bağlayan yaklaşık 5 kilometrelik arterimiz birkaç gün içinde tamamlanacak. Burası yeni sanayi bölgesine ve üniversiteye ulaşım sağlayan önemli bir güzergâh. Türkoğlu’muz son derece güzel, standardı yüksek bir caddeye kavuşmuş olacak. Hemşehrilerime hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

Pandemiye Rağmen Dev Hizmetler

Açıklamasının devamında şehirdeki yatırımlara değinen Başkan Güngör, “Pandeminin getirdiği zorluklara rağmen 2 yılda 280 Milyon TL civarında bir yatırım yapmışken, bu sene bu yatırım bütçemizi 600 Milyon TL’ye çıkarmıştık. Hamdolsun yılsonu itibarıyla planımızın üzerinde, yaklaşık 700 Milyon TL bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Gelecek yıl inşallah yatırım bütçemizi 1 Milyar TL civarında hedefliyoruz. Tabii yatırım bütçemizin önemli bir kısmı su, kanalizasyon ve yol yatırımlarına gidiyor. Bu alanda ciddi yatırım ihtiyaçları var. Sadece Türkoğlu ilçemiz için bu sene 34 Milyon TL yatırım gerçekleştiriyoruz. Her bir yerleşim yerimize hizmette fırsat eşitliği ilkesiyle yaklaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

1 Milyar TL’lik Projeler Gün Sayıyor

Başkan Güngör açıklamasını, “Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda AB fonundan önemli bir kaynak da sağladık. 1 Milyar TL’lik bu kaynakla yapacağımız altyapı yatırımları su, kanalizasyon ve arıtma ile ilgili önemli bir aşama kaydetmemizi sağlayacak. Bu kaynağın da 500 Milyon TL’si karşılıksız hibe olarak alınıyor. Diğer bölümü ise uzun vadeli kredi olarak temin ediliyor. Projeleri hazır, onay aşamasındayız. İnşallah peyderpey altyapı ihtiyaçlarını gidermiş olacağız. Bu kaynağın şehrimize sağlanmasında emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, İller Bankası Genel Müdürümüze yürekten teşekkür ediyorum” cümleleriyle noktaladı.