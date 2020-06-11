Başkan Güngör’den Afşin Belediyesine ziyaret!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İstişare ve Değerlendirme Toplantıları için bugün Afşin İlçesinde incelemelerde bulunacak.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ve meclis üyeleri tarafından karşılanan Başkan Güngör, Afşin Belediyesini ziyaret etti.

Ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getiren Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve ekibini Afşin’de ağırlamaktan onur duyduklarını ifade ederek, elbirliği ile Afşin’in sorunlarını çözmeye devam edeceklerini söyledi.

Ziyarete ilişkin bir değerlendirmede bulunan Başkan Güngör ise: “İstişare ve Değerlendirme Toplantılarının dördüncüsü için Afşin ilçemizdeyiz. Burada muhtarlarımızla bir araya gelerek sorunlarını dinleyeceğiz. İlçe belediyemizle el ele vererek sorunları çözmek ve Afşinli hemşehrilerimize daha iyi hizmet sunabilmek için buradayız. Afşin ilçemizin inanç turizmi alanında daha fazla ziyaretçi alabilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Eshab-ı Kehf Külliyesi UNESCO’nun dünya kültürel mirası listesine alındığında daha fazla ziyaretçi alacak.Eshab-ı Kehf Külliyesi’nin dünya mirasına alınması ve etrafının daha da güzelleştirilmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

Afşin Belediye ziyaretinin ardından Başkan Güngör ve İlçe Başkanı Güven, teknik heyet ve belediye bürokratları ile toplantıya geçtiler.