Başkan Güngör’den ASKF yeni yönetimine ziyaret
Geçtiğimiz günlerde genel kurulunu gerçekleştiren Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Fedarosyonu’nun yeni yönetimine ziyaret gerçekleştiren Başkan Güngör, “Federasyonumuzun yeni yönetimini tebrik ediyor, başarılar diliyorum” ifadeleri kullandı.
KAHRAMANMARAŞ 05.08.2021, 09:45 05.08.2021, 10:02
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun yeni yönetimine tebrik ziyareti gerçekleştirdi.
Bir süre önce genel kurul toplantısı düzenleyen federasyonun başkanı seçilen Ekrem Karaoğlan ve yönetimine başarı dileklerini ileten Başkan Güngör, kentteki spor faaliyetlerine yönelik istişarelerde bulundu.
Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Başkan Güngör, “Şehrimiz başta olmak üzere sporun yaygınlaştırılmasını son derece önemsiyoruz.
Federasyonumuzun yeni yönetimini tebrik ediyor, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
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