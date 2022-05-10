Başkan Güngör’den Bakan Yardımcısı Pakdil’e Ziyaret
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil’i makamında ziyaret eden Başkan Güngör, “Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı, hemşehrimiz Sayın Nihat Pakdil’i makamında ziyaret ettik. Nazik misafirperverliği için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
KAHRAMANMARAŞ 10.05.2022, 16:41
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ankara’da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Programı kapsamında Başkan Güngör, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil ile bir araya geldi. Misafirperverliğinden dolayı Bakan Yardımcısı Pakdil’e teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bugün çeşitli ziyaretlerde ve temaslarda bulunmak için Ankara’daydık. Programımız kapsamında Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı, hemşehrimiz Sayın Nihat Pakdil’i de makamında ziyaret ettik. Nazik misafirperverliğinden dolayı Bakan Yardımcımız Sayın Pakdil’e teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
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