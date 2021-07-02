Başkan Güngör’den esnafa bir müjde daha

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, esnafa yönelik bir müjde daha verdi. Başkan Güngör, esnafın vadesi gelmeyen 25 Milyon TL’lik alacağının Kurban Bayramı öncesinde ödeneceğini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “İyilik paylaşıldıkça çoğalır düsturuyla çalışmaya devam ediyoruz. Kurban Bayramı öncesi esnafımıza vadesi gelmeyen alacaklarına istinaden 25 Milyon TL erken ödeme yapıyoruz. Emek verip alın teri döken hemşehrilerimizin daima yanındayız. Her zaman destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

25 Milyon TL Ödeme Yapılacak

Pandemi döneminde esnafını yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediyesi’nin, sunduğu desteklerin yanı sıra daha önce de vadesinden önce gerçekleştiği esnaf ödemeleri memnuniyet yaratmıştı. Yeni normalleşme kararlarının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör açıkladığı bu müjde yine esnaf tarafından olumlu karşılandı. Yapılan planlamayla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde esnafın vadesi gelmemiş 25 Milyon TL’lik alacağını ödeyecek. Esnafa önemli bir destek daha sağlanmış olacak.