Başkan Güngör’den ‘şiddete hayır’ mesajı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklamada bulundu. Başkan Güngör yaptığı açıklamada; “Kadına yönelik şiddetin her türlüsüne karşı duruyor ve mücadelemizi sürdürüyoruz. Değerler dünyamızla uyumlu ve eğitimli bir aile modeli şiddete karşı alınabilecek en büyük önlemdir” ifadelerini kullandı.

Destek ve Danışmanlık Hizmeti

Büyükşehir Belediyesi, Aile Danışma ve Eğitim Merkezleri’nde şiddeti ortadan kaldırmak maksadıyla eğitim ve psikososyal destek hizmetleri sağlamayı sürdürüyor. Bu kapsamda sadece bu yıl 3 bin 594 vatandaşa hizmet sağlandı. Konu ile ilgili olarak Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürü Tuba Gökçen, “Karaziyaret, Deligönüller ve Gülsüm Hanım Gümüşer Aile Danışma ve Eğitim Merkezlerinde psikologlarımız, aile danışmanlarımız ve psikolojik danışmanlarımızla kapsamlı bir hizmet sunmaktayız” diye konuştu.

3 Bin 594 Kişiye Ulaşıldı

Aile içi iletişim eğitimleri, psikolojik ve sosyal desteklerin yanı sıra meslek edindirme kursları ve manevi değerler eğitimi çalışmalarının sürdüğünü de belirten Gökçen, “2020 yılı içerisinde, başvuru yapmış 3 bin 594 vatandaşımıza, gerek yüz yüze, gerekse internet ortamından hizmet sağlandı. Şube Müdürlüğümüzce, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü gibi önemli gün ve haftalarla alakalı farkındalığı artırıcı çalışmalar yürütüyoruz. Çünkü şiddeti ancak hep birlikte önleyebiliriz” dedi.