Başkan Güngör’den Taziye Mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, meclis üyesi ve Afşin Belediye Başkanvekili Sebahattin Atalay’ın vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayımladı.

KAHRAMANMARAŞ 22.10.2021, 22:39
Başkan Güngör’den Taziye Mesajı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, hayatını kaybeden Afşin Belediye Başkanvekili Sebahattin Atalay’ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkan Güngör mesajında, “Büyükşehir Belediye Meclis Üyemiz, Afşin Belediye Başkanvekilimiz Sebahattin Atalay'ın vefatını teessürle öğrendim. Allah rahmetiyle muamele eylesin. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

#Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör #AksuTV #AksuTVHaber
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