Başkan Gürbüz’den Fransa ürünlerini boykot çağrısı

Fransa'da başta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere Fransız yetkililerin Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunmaları ve İslam karşıtı açıklamalarına sert tepki gösteren Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, tüm İslam alemini Fransa menşeili ürünleri boykot etmeye çağırdı.

Başkan Gürbüz, Fransa’nın daha önce de İslam karşıtı eylemlerin merkezi olduğunu belirterek, “Önceki yıllarda da İslam karşıtı eylemlerin merkezi konumundaki Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un, 2 Ekim’de, ‘İslam'ın yapılandırılması gerektiğine’ dair açıklamaları tüm dünyadaki Müslümanların tepkisini çekmişti. İslam'ı ‘bugün dünyanın her yerinde krizde olan bir din’ şeklinde niteleyen Macron, ‘Fransa'daki Müslümanların ayrılıkçı fikirleri savunan bir ideolojilerinin olduğunu’ ileri sürerek İslam dinini hedef göstermiştir. Elbistan Belediyesi olarak bu çirkin açıklamalara kayıtsız kalmamız söz konusu olamazdı. Bizlerde belediyemize ait tüm sosyal tesislerde Fransa menşeili yiyecek ve içecek ürünlerinin alış ve satışlarını durdurma kararı aldık. Yaşanan bu süreçte halkımızın bizleri sonuna kadar destekleyeceğinden hiç şüphemiz yok. Buradan başta ilçe halkımız olmak üzere tüm İslam alemini Fransa menşeili ürünleri boykot etmeye davet ediyorum” dedi.