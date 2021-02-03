Başkan Gürbüz’den kurtuluş günü açıklaması

Gürbüz yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu yıl Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümünü kutluyoruz. 1920 yılının 21 Ocak tarihinde başlayan ve 12 Şubat 1921 tarihinde sona eren kurtuluş mücadelesi çetin kış şartlarına rağmen 22 gün gece gündüz devam ederek büyük bir kahramanlık ile sonuçlanmıştır.

Sütçü İmam’ın attığı ilk kurşun ile başlayan ve Kale’den Türk Bayrağının indirilmesi ile devam eden kahramanlık savaşı, Elbistanlı Aslan beyin önderliğinde, Doktor Mustafa ve kardeşi Eczacı Lütfi Köker’in büyük bir fedakarlıkları ile zaferle taçlandırılmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün başkanlığında toplanan Sivas Kongresi’nde alınan bir karar ile Maraş ve Antep mücadelesinin merkezi Elbistan olarak belirlendi. Daha sonra Bekiş Zade Ali Rıza Beyi’n önderliğinde Elbistan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu. Sivas tarafından 3. Kolordu komutanı Albay Selahattin Adil Bey Elbistan’a gönderildi. İşgalleri protesto etmek amacı ile Elbistan’da geniş çapta bir miting düzenlendi. Bu mitingde Nakipzade Mehmet Ağa şu bildiriyi okudu.

“Ey Asil Osmanlı Milleti, hazır ol. 1300 yıldan beri Hz. Allah ve şanlı Peygamberini hizmetinle razı ettiğin bir din ölüyor. Yani Atalarının kanı bedeli fethettiğin kale burcundaki Alsancağın bugün Fransızlar tarafından indirilip yerine kendi bandırası(bayrağı) konuldu. Şimdi bunu yerine koyacak birkaç yüz İslam gayreti sen de yok mu? Kargaşa arzu etmeyelim, ağırbaşlı ve azametle bayrağımızı yerine koyalım. Tekrar olgunlukla yerlerimize dönelim Korkma, seni buradaki birkaç Fransız kuvveti kıramaz. Sen tevekkülle Allah’a var olduğunu gösterirsen, değil birkaç Fransız kuvveti, bütün Fransız Milleti seni kıramaz. Buna emin ol.”

Daha sonra Elbistan’da oluşturulan Kuvaai milliye birlikleri Maraş mücadelesine dahil oldular. Bu kuvvetlerin başında, Nakipzade Muin Ağa, Sinan Zade Abdulhamit Ağa, Güblüceli Tahir Ağa, Nakipzade Mehmet Ağa, Ali Hafızzade Pehlivan Mehmet Ağa (Mahir beyin dedesi) bulunmaktaydı. Burada isimlerini zikredemediğimiz birçok kahraman ecdadımız minnet ve rahmetle anıyoruz.