Başkan Güven, muhtarlar ile bir araya geldi!

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, 19 Ekim muhtarlar günü dolayısıyla ilçede görev yapan muhtarları ağırladı.

KAHRAMANMARAŞ 20.10.2021, 15:33 20.10.2021, 17:29
Başkan Güven, muhtarlar ile bir araya geldi!
Başkan güven, muhtarlar ile bir araya geldi!
Başkan güven, muhtarlar ile bir araya geldi!

Akşam yemeğinde muhtarlarla bir araya gelen Başkan Güven sorun ve talepleri dinledi.

Güven toplantıda yaptığı değerlendirmede muhtarlara afşin'in kalkınması için geliştirdiği projelerden bahsedip destek istedi.

#Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven #19 Ekim Muhtarlar Günü #Aksu Haber #aksu tv haber #Aksu Tv
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