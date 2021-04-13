Başkan Güven’den Eshab-ı Kehf’e kalıcı restorasyon müjdesi!

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, şu ana kadar kısım kısım gerçekleştirilen Restorasyonlara ilaveten Eshab-ı Kehf Külliyesine kalıcı bir Restorasyon müjdesi verdi.

Afşin’de bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici listesinde olan ve kalıcı listeye alınması çalışması yapılan Eshab-ı Kehf Külliyesinin 2015 yılında Afşin Belediyesine tahsisinin yapıldığını ve o günden bu güne kadar temizlik,bakım onarım ve hizmeti Afşin Belediyesi tarafından yürütülüyor diyen Başkan Mehmet Fatih Güven, Afşin halkı adına ecdadımızdan kalan bu emanete sahip çıkıyoruz dedi.

Restorasyon nedeniyle bir süredir kapalı olan Eshab-ı Kehf Külliyesinde Restorasyonun son aşamalarına gelindiğini belirten Başkan Güven, Basın Mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Şu ana kadar Sit alanı kısmında olmayan alanlarda yürüyüş yolları yaptıklarını belirten Güven,Külliye genelinde küçük çaplı bakım ve onarımlar devam ediyor.1 yıldır da süren bir Restorasyon çalışmamız var.Bunu özellikle de çatı kısmı ve çardak kısmında kış şartları kaynaklı gördüğümüz tahribatlar sebebiyle arzu etmiştik. İlgililerle görüşmelerimiz sonucunda Milletvekilimiz İmran Kılıç ve son olarak Sayın Bakanımız Mahir Ünal beyin gayretleriyle Restorasyon kapsamına alındı. 1 yılın sonunda Çatı kısmında ve Çardak kısmında gerekli çalışmalar yapılarak önlemler alındı.Özellikle de kitabelerin zarar görmesi engellendi Yer yer çatlayan Merdiven taşları Afşin iklimine uygun taşlarla değiştiriliyor dedi.

RAMAZAN AYINDA CAMİ VE MAĞARA ZİYARETE AÇIK!

Öte yandan Cami içerisinde Cami tabanının aşırı yükseltilmiş olmasından dolayı Sütun çıkıntıları gözükmüyordu diyen Başkan Güven,Cami içerisinde Taban kaplamaları yenilendi. Halılar yenilendi.Döşemeler tamamlandı ve Camimiz Ramazan ayı içerisinde ibadete Mağara kısmı da ziyarete açık hale getirildi dedi.

KALICI RESTORASYON MÜJDESİ!

Afşin halkımıza bir müjdemiz var diyen Başkan Mehmet Fatih Güven, Külliye ve Kervansaray kısmının aslına uygun şekilde yeniden Restorasyonu projemiz var.Daha önce ki Restorasyonda gözlemlenen bazı hataların giderilmesi için projemiz Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz tarafından hazırlanıyor.Önümüzde ki bir-iki yıl içerisinde aslına uygun esaslı bir Restorasyon çalışması planlıyoruz. Bu çalışmada Ecdadın yaptığı yapıya daha yakın bir çalışma planlanıyor dedi.

Başkan Güven,Ramazan ayına girmemiz vesilesi ile tüm Afşin halkının ve İslam aleminin Ramazan ayını da kutladı.