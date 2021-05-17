Başkan Kanbur esnafına sahip çıktı

Lokanta ve kafeler, hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecekler

Konu ile ilgili Lokantacılar, Kebapçılar Tatlıcılar Odası Başkanı Erdal Kanbur esnaflarının ve devletin her zaman yanlarında olduklarını dile getirerek alınan kararlar hakkında bilgiler verdi.