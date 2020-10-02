Başkan Kervancıoğlu'ndan MHP İl Başkanı Doğan’ı ziyaret!
13. Olağan il kongresi sonrasında MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan’ı ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 02.10.2020, 17:56 02.10.2020, 19:53
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Gerçekleştirilen hayırlı olsun ziyaretinde başkanlar görüş alışverişinde bulundu.
Ardından bir açıklama yapan MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Daha sonra MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu ise MHP İl Başkanı Doğan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını söyledi.
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