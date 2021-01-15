Başkan Kervancıoğlu ve Yönetim kurulundan Genel Başkan Kaan’a ziyaret!

Ziyarette 2020 yılının değerlendirme toplantısı yapıldı.

MÜSİAD Kahramanmaraş şube başkanı Sami Kervancıoğlu, Genel Başkan Abdurrahman Kaan’a 2020 yılında MÜSİADIN Kahramanmaraş’a yaptığı faaliyetleri anlattı.

Başkan Sami Kervancıoğlu toplantı sonrasında MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan’a 12 Şubat kurtuluş bayramında giydiği çete kıyafetini hediye etti.

Başkan Kaan, MÜSİAD olarak 2021 yılı için ümitli olduklarını söyledi.





MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, “Birçok ilimizi markalaştırma yönünde çaba içinde olacağız ve bunların İçinde de Kahramanmaraş’ı da eklediğimizi ben buradan ifade etmek istiyorum” dedi.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, sözlerine şöyle devam etti;

“MÜSİAD genel merkezde Kahramanmaraş’ımızın değerli başkanı ve şube yönetim kurulu üyeleri ile birlikte onları misafir ettik. Kahramanmaraş'ın bundan sonraki dönemde KOVİD süreci yani 2020 yılındaki yapmış olduğu şubemizin faaliyetleri 2021 ve sonrasındaki tüm yapılacak çalışmaları beraberce hasbihal ettik. Bununla birlikte Önümüzdeki süreçte Türkiye'nin kalkınmasına yönelik olarak Kahramanmaraş iş dünyasının neler yapabileceği konusu ve bizi bekleyen dünyadaki yeni gelişmeler, yeni dünya düzenindeki sorunlarla ilgili olarak birçok şeyi konuşma fırsatı bulduk. Biz MÜSİAD olarak 2021 yılı içinde ümitliyiz. Ve birçok ilimizi de markalaştırma yönünde de çaba içinde olacağımızı ve bunların İçinde de Kahramanmaraş’ı da eklediğimizi ben buradan ifade etmek istiyorum” dedi.

Başkan Kervancıoğlu, toplantının güzel ve verimli geçtiğini ifade etti.



Kervancıoğlu, toplantıda MÜSİAD Kahramanmaraş şubesinin faaliyetleri ve 2020 yılında yapılan hizmetler hakkında genel başkan Abdurrahman Kaan’a bilgi verdiklerini söyledi.



Müstakil Sanayici ve iş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Sami Kervancıoğlu, konuşmasına şöyle devam etti;

“Yönetim Kurulu arkadaşlarımızla beraber MÜSİAD İstanbul genel merkezini ziyaret ettik. Burada genel başkanımız Abdurrahman Kaan ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte istişarelerde bulunduk. Toplantıda MÜSİAD Kahramanmaraş şubesinin faaliyetleri ve 2020 yılında yapılan hizmetler hakkında genel başkanımıza bilgiler verdik. Çok güzel ve verimli bir toplantı oldu bizim için, İnşallah genel başkanımızı da en kısa zamanda Kahramanmaraş’a davet ettik. Ve toplantı sonrasında ise Genel Başkanımıza Kahramanmaraş'ın çete kıyafetini hediye ettik” dedi. Haber: Gökhan ÇALI