Başkan Kuybu’dan şoför ve yolculara önemli tavsiyeler!
Son günlerde art arda yaşanan trafik kazalarının ardından akıllara bu kazalar neden oluyor ve ne önlemler alınmalı soruları geldi.
KAHRAMANMARAŞ 10.08.2021, 17:53
Alınan önlemlerle son 10 yılda ölümlü trafik kazalarının yüzde 50 düşürüldüğünü belirten uzmanlar ve sektör temsilcileri hala atılması gereken adımların olduğunu belirtiyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ahmet Kuybu, şoför ve yolcuların seyahat halindeyken dikkat etmesi hususları Aksu Haber’e anlattı.
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