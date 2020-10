Başkan Hanefi Mahçiçek, yaptığı işlerdeki farkındalığıyla daima bir adım öne çıkıyor. İlçede Down sendromlu çocukların eğitim ve rehabilitasyon hizmeti alabileceği DOKMER, engelli çocuklar için de Kısa Süreli Engelli Yaşam Merkezi KIYAM’ı ilçeye kazandırmıştı.

Her detayı incelikle düşünen Başkan Mahçiçek, “dünyamızı birlikte paylaştığımız can dostlarımız bizlere birer emanettir. Dertlerini anlatamayan bu savunmasız sokak hayvanları için bir şey yapmak hepimizin görevidir. Vatandaşlarımıza da örnek olmasını diliyor, her bireyin kendi sokağında, sitesinde bir can dostunu görmesini ve sahip çıkmasını temenni ediyorum. Çocuklarımıza da örnek olacağımız bu davranışlarımızla dünyayı daha yaşanır bir yer kılabiliriz. Yaşamak hepimizin hakkı olduğu gibi minik dostlarımızın da hakkı. Onların bizlere ihtiyacı var ve biz Belediye olarak onlara sahip çıkıyoruz.

İlçede birçok noktaya yerleştirdiğimiz kedi ve kuş evlerinin sayısını her geçen gün artıracağız. Yaklaşan kış mevsimiyle minik dostlarımızın barınma ihtiyacını karşılamış olacağız. Yaşamak güzel, yaşatmak daha güzel” dedi.