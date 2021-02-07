Başkan Mahçiçek, EXPO 2023’ün projelerini anlattı

Murat Eğridağ’ın sunumlarıyla ekrana gelen programda bu hafta Onikişubat Belediyesinin EXPO 2023 projesi masaya yatırıldı.

Başkan Mahçiçek programda bu projeyi dünyada ve Türkiye’de bir ilçe belediyesinin alması gerçekten bir mucize dedi.

EXPO projesinde yer alacak alanları anlatan Başkan Mahçiçek Kahramanmaraşlı vatandaşlara programda bir müjde daha verdi EXPO 2023 alanında bir müze yer alacak dedi.