Başkan Mahçiçek, fuardaki stantları gezerek esnaflara bol kazançlar diledi
Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odasınca düzenlenen 3. Alışveriş Festivali ve Fuarı'nın açılışı yapıldı. Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek fuardaki standları gezerek bol kazançlar diledi.
KAHRAMANMARAŞ 14.08.2021, 12:42 14.08.2021, 19:21
Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odasınca düzenlenen 3. Alışveriş Festivali ve Fuarı'nın açılışı yapıldı.
Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde (KAFUM) 9 gün sürecek etkinlik kapsamında, birçok yerel markanın standı açılırken, her akşam bir sanatçı konser verecek.
Fuar alanında bulunan bütün esnafları tek tek gezen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara onlara hayırlı işler temennisinde bulundu.
Esnaf ziyaretleri sonunda bir açıklama yapan Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara 7’den 70’e herkese hitap eden bir fuar olduğuna dikkat çekti.
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise bu tür faaliyetlere kentin fazlasıyla ihtiyacı olduğunu vurguladı.
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