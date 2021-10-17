Başkan Mahçiçek, Kahramanmaraş Spor Masterler Takımı'na EXPO 2023’ü anlattı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Expo 2023 projesi tanıtım faaliyetleri kapsamında Kahramanmaraş Spor Masterler Takımıyla kahvaltı programında bir araya geldi.

KAHRAMANMARAŞ 17.10.2021, 15:27 17.10.2021, 15:31
Başkan Mahçiçek, Kahramanmaraş Spor Masterler Takımı'na EXPO 2023’ü anlattı

Programa Kahramanmaraş Spor Masterler Takımının futbolcuları ve teknik ekip katıldı.

Kahramanmaraş Spor Masterler Takımınına Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Expo 2023 Projesi’nin detaylarını anlattı.

#Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek #Expo 2023 projesi
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