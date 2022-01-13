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Başkan Mahçiçek, Kariyer Günleri kapsamında Lise Öğrencileriyle buluştu

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kariyer Günleri kapsamında Lise öğrencileriyle buluşmaya devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ 13.01.2022, 16:49 13.01.2022, 17:04

Bugün Özel Uğur Okulları ve Doğa Kolejini ziyaret eden Başkan Mahçiçek, EXPO 2023 projesinin tanıtımının yanı sıra kendi hayatından örnekler anlatarak öğrencilere konuşma yaptı.

EXPO 2023 sinevizyon gösterisinin ardından konuşan Başkan Mahçiçek şu sözlere yer verdi.

“Kahramanmaraş güzel bir memleket, her şeyi var. Güzel bir tabiatı var, edebiyatın başkenti. Türkiye’deki gelişmekte olan iller arasında ön sıradadır. Devletten aldığı teşvikleri çok iyi kullanmıştır. Bugün şehrimizde 500’ün üzerinde fabrika vardır. 130 bin insanımız çalışmaktadır. Sanayi anlamında da çok ileridedir.

Türkiye’deki çelik eşyanın %64’ünü, iplik üretiminin 3/1’ini, dokumanın %17’sini, enerjinin %12’sini, çimentonun %10’unu üretiyor, her şeyi var. Eksik olansa tanıtımımızdır. Kahramanmaraş’ın nerede olduğunu kimse bilmiyor. Bu memleketi uluslararası ve ulusal alanda tanıtmamız lazım bu kabil projelerle. Biz şimdi bu memlekette konferans düzenlesek kaç kişi gelir. EXPO 2023’ün açılışına ise dünyanın bütün ülkelerinden 2 milyon insan gelecek ve fuar süresi 6,5 ay. Bugüne kadar 24 ülke bize katılacağının taahhüdünü verdi. Açılışa kadar da 50-60 ülke olacağını öngörüyoruz.

İçerisinde; Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi, Şehir Müzesi, Hobi Evleri, Lunapark-Aquapark, Kafeteryalar, Düğün ve Nikah Salonları, Konferans ve Kongre Merkezi gibi birçok donatı var. 70 dönüm büyüklüğünde Kristal Lagün üzerinde kayıklar ve su bisikletleri ile gezebileceksiniz. Şehrimizin coğrafi işaretli ürünlerinin hem tanıtıldığı hem de satışının yapıldığı Arasta Çarşısı olacak. Bakırcılık, ahşap oymacılık, çarık üretimi, el sanatları ürünleri ve üst katında tiyatro, tezhip gibi sanatsal çalışmalar olacak. Engellilerimizi için bir park, çocuklarımız için trafik eğitim parkı olacak. Bu donatıları ekliyoruz ki, EXPO alanımızı sürekli hale getirmeyi hedefliyoruz. Böylece Kahramanmaraş’ın tanınırlığı üst seviyeye çıkacak.

Kahramanmaraş uzak bir zamanda değil, çok yakın bir zamanda model ve modern bir memleket olacak.

Belediyemiz yol yaptı, kaldırım yaptı ama Belediyecilik sadece bu değil. Memleketimizin çehresini değiştirmemiz lazım. Çok daha iyi nasıl yaşanılır hale getirilir onu yapmamız lazım, yoksa geleceği yakalayamayız.

Bizim tüm projelerimizin önünde eğitim çalışmalarımız var. 65 tanesi kırsala olmak üzere 72 Bilgi ve Kültür Evi, 7 Havuz yapmışız. Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor projesi kapsamında her sene 70-80 bin kitabı alarak 5’li setler halinde 2. Sınıftan 11. Sınıfa kadar dağıtmışız il genelinde. Pandemiden önce Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte yaptığımız sınava hiçbir zorunluluk olmamasına rağmen 72 bin öğrencimiz katıldı.

Üniversite hazırlık kurslarımızda pandemiden önceki sene dersanelerimizdeki başarı oranımız %82 idi. 60 öğrencimizi ilk 20 bine girmişti.

Şimdi bir lise yapıyoruz ki oraya uluslararası öğrenciler gelecek. Bu okulla beraber 7 Güzel Adamın Şehrine 7 Okul yapmış olacağız. Dolayısıyla eğitim geleceğimiz ve bunları da sizler sağlayacaksınız.

Türkiye Artık Büyük Bir Ülke

Gelişmekte olan bir ülke olarak 154 ülkeye pandemi döneminde sağlık yardımı yapmışız ve kendi aşımızı üretmişiz. Ülkemizde orman yangınları ve sel felaketleri oldu ama hep beraber olarak üstesinden gelmeyi bildik. Biz merhamet ve paylaşım toplumuyuz. Ama onlarda öyle bir şey yok.

Kötü alışkanlıklardan da uzak durmanız lazım gençler. Çok dikkatli olmalısınız. Size dağıttığımız Prof. Dr. Ali Fuat Başgil’in Gençlerle Başbaşa kitabını okuyun, orada güzel tavsiyeler var. Sosyal medyayı da faydalı işler de kullanmalısınız. Daha çok okumaya önem vermelisiniz. Sizi geliştirecek tek şey okumak.

Düzenli ve sistemli çalışarak başarınızı artırmalısınız. Çünkü sizler yöneteceksiniz bu ülkeyi. Bizlerin bırakın servisi, otobüs dahi yoktu okula ulaşmak için, yürüyerek giderdik. Eskiden büyüklerimiz icat çıkarmayın derdi. Biz de diyoruz ki icat çıkarın çocuklar. Toplumsal olarak, ekonomik olarak ülkeyi daha iyi yerlere taşıyacaksınız. Bakın İHA ve SİHA üretiyoruz artık. Önceki yıllarda bize parçasını dahi vermiyorlardı. Bugün o İHA ve SİHA’lar Libya’yı işgalden kurtardı. 30 senelik Ermeni işgalini Azerbaycan’da engelledik. Türkiye artık uzaya giden ve uyduları olan bir ülke. Teknolojik olarak öne çıkacağız ama toplumsal güzelliklerimizi de unutmayacağız. Komşuluk münasebetlerimizi, paylaşmamızı, yardımlaşmamızı, merhametimizi unutmamamız lazım.

Bu ülkeyi daha iyi yerlere taşıyacağız ve en iyisini yapacağız. Uluslararası alanda sözü geçen bir ülke haline getireceğiz. Özgüveni yüksek bireyler olacağız.

Önceki yıllarda kardeşi kardeşe kırdırdılar. Sağcı dediler, solcu dediler nice gencimiz yok oldu, sonra da geldiler müdahale ettiler. Sizler bu konulara dikkat edeceksiniz. Sağcısı da solcusu da olur ama vatan sevgisi yüreklerdedir. Düşünceler farklılaşabilir. Esas olan o düşünceleri bir araya getirerek en idealini en doğrusunu bulmaktır.

İha’da Siha’da, savunma sanayinde ve her alanda çok iyi yetişeceksiniz ve en iyilerini üreteceksiniz. Ankara’da bir sağlık vadisi kuracağız, araştırmalar ve ilaçlar yapacağız oralarda. Bu ülke bir senede 225 milyar dolar ihracat yapmış. 1974 yılında bir yıllık ihracatımız 2,5 milyar dolardı. Adını bile bilmediğimiz Afrika ülkelerinde artık büyükelçiliklerimiz var. 43 Afrika ülkesine 25 milyar dolar ihracat yapmışız bunu 50 milyar dolara çıkaracağız. Ülkemiz gelişiyor artık kimseden korkumuz yok. Geçmişte siz üretmeyin biz üretir satarız demişler artık biz üretip onlara satıyoruz.2023’te elektrikli arabalarımız geliyor.

Ülkemiz doğalgazı da buldu üretecek ve dışa bağımlılıktan kurtulacacağız. Doğu Akdeniz’de ne geziyorsunuz diyorlar. Orada 572 yıl yetecek rezerv olduğunu emekli oramiral Cihat Yaycı’nın kitabında okudum. Libya ile bir anlaşma yaptık ve sınırlarımızı genişlettik. Mısır’la da anlaşma yapacağız ve deniz sularındaki sınırlarımız genişleyecek. Ülkemizi artık kimse tutamayacak ondan sonra

Bu ülkenin en büyük zenginliği sizlersiniz. Yeni nesil bu ülkenin üzerinde oynanan oyunları çözecek. Ülke gündemini takip edin arkadaşlar.

Okul yöneticisi ve öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Zihin açıklığı ve başarılar diliyorum sizlere de.”

Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Mahçiçek, öğrencilerden çok çalışacağına dair sözler alarak okuldan ayrıldı.

#Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek #Kariyer Günleri #EXPO #Aksu Haber #aksu tv haber
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