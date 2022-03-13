Başkan Mahçiçek, öğrencilerle kahvaltı programında bir araya geldi!
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek TÜGVA İl Temsilciliğinin düzenlemiş olduğu diplomasi okulu öğrencileriyle kahvaltı programında bir araya geldi.
KAHRAMANMARAŞ 13.03.2022, 14:23 13.03.2022, 16:41
Başkan Mahçiçek burada gençlerle tecrübelerini paylaşarak sorularını cevaplandırdı.
Program sonunda Aksu haber’e açıklamalarda bulunan TÜGVA İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu ise Başkan Mahçiçek’e katılımlarından dolayı teşekkürlerini iletti.
Namaz Vakti 14 Mart 2022
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|22
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|22
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