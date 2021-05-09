Başkan Mahçiçek, “Sonsuz Sevgi Abideleri Olan Annelerimizin Günü Kutlu Olsun”

Eli öpülesi annelerin fedakârlıklarının bu dünyada başka hiçbir şeyle kıyaslanamayacağını belirterek şu ifadelere yer verdi.

“Anne; karşılıksız seven, merhamet ve şefkat timsali, Peygamberimizin dahi ‘Cennet, annelerin ayakları altındadır’ diyerek taltif ettiği kişinin adıdır. Hangi şartta olursa olsun, çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmeye çalışan annelerimizin hakkını ödememiz mümkün değildir. Annelerimizin kıymetini bilelim, ellerini öpüp hayır dualarını almaya bakalım.

Onikişubat Belediyesi olarak proje ve yatırımlarımızda kadını, anneyi her zaman bir adım önde tutuyoruz. Biliyoruz ki toplumları doğuran, yetiştiren annedir. Bu sebeple her projemizde mutlaka annelerimize hizmet etmeye gayret ediyoruz. Yaptığımız tesislerimizde annelerimizin çocuğuyla gelebilmeleri için alanlar oluşturuyoruz.

Bisiklet ve Yürüyüş Yolumuzda annelerimiz çocuklarıyla binebilsin diye kendilerine özel tasarlanmış bisikletlerimiz mevcut. Down sendromlu çocuklar için açtığımız Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi (DOKMER) ve Kısa Süreli Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (KIYAM) annelerimizi düşündüğümüz, onların hayatına kolaylık getirmek istediğimiz için açılan tesislerimizdendir.

Hoş Geldin Bebek projemizle yeni anne olmuş kadınlarımıza anne-bebek seti hediye ederek hem hayırlı olsun diyor, hem de her zaman yanlarında olduğumuzu gösteriyoruz.

Annelerimizi çok seviyoruz ve daima onların yanındayız. Varlığıyla bir nimet olan, sevgisi ve merhametiyle evlatlarını büyüten tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum.”