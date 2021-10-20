Başkan Mahçiçek, vizyon proje EXPO 2023’ün detaylarını anlattı!
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, EXPO 2023 alanında MHP il ve ilçe yönetimi ile kahvaltı programında bir araya geldi.
KAHRAMANMARAŞ 20.10.2021, 16:04 20.10.2021, 16:37
Onikişubat Belediyesi’nin Kahramanmaraş’ın adını dünyaya duyuracak projesi EXPO 2023’ü başkan Mahçiçek MHP yönetimine uygulamalı olarak tüm detaylarını anlattı.
Burada açıklamalarda bulunan Başkan Mahçiçek EXPO alanının daha sonrada kullanıma açık olacağını söyledi.
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