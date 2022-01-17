Başkan Mahçiçek’ten Öğrencilere Sinema Jesti

Bugün başlayan programda, önümüzdeki günlerde de devam edecek.

Onikişubat Belediyesi, kırsal mahallelerde bulunan öğrencilerden de, servis hizmetini de karşılamak üzere filme götürüyor.

Konuyla ilgili Başkan Mahçiçek şunları söyledi.

“Bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda liselerimizi gezdik ve onlara EXPO 2023’ün şehrimize neler katacağını, proje zamanında kendilerine düşecek görevleri, kentimizin nasıl bir marka şehir haline geleceğini anlattık. Büyük bir sabır ve merakla bizi dinleyen öğrencilerimize yaşıtları olan Eren Bülbül’ün hayatının anlatıldığı filmin vizyona girmesiyle, sinemaya götürmeye söz verdik. 7 bin öğrencimizi bu kapsamda sinemaya götüreceğiz. Büyükten küçüğe vatanımız için feda edilen canları, hayatları ve geride kalanları bilsinler, görsünler istedik.

Okullarımızdan şu ana kadar müthiş bir ilgi var. Tüm hafta boyunca okullarımız gelmeye devam edecek belli bir koordinasyon içerisinde. Yarın da kırsal mahallemizden öğrencilerin geleceği programda sinemaya gitmeyen hiçbir öğrencimiz kalmasın istiyoruz.

Daha önce ‘15/07 Şafak Vakti’ filmini 10 bin öğrencimize ve vatandaşımıza seyrettirmiştik.

Çocuklarımızın ülkesinde olup bitenlere karşı haberdar olmaları, vatanına bağlı bireyler olarak yetişmeleri bizim için çok önemli.”

Önümüzdeki günlerde de devam edecek sinema günlerine ilgi hayli yoğun. Filmi seyreden öğrenciler çok beğendiklerini ve bu hizmetlerinden dolayı Başkan Mahçiçek’e çok teşekkür ettiklerini dile getirdiler.