Başkan Mahçiçek’ten sürpriz ziyaret!
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, birbirlerine aşık olarak dünya evine giren engeli çifti evlerinde ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 08.10.2021, 15:50 08.10.2021, 16:10
Kahramanmaraş’ta özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören Esra Nacar ve Mehmet Temiz çifti, engelleri aşarak dünya evine girme kararı aldı.
Şehir dışında olduğu için Çiftin düğününe katılamayan Başkan Mahçiçek, çifti evlerine konuk olarak sürpriz yaptı
Ziyaretin ardından Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Başkan Mahçiçek, “Her vatandaşımız bizim için kıymetlidir.” Dedi
Esra Temiz’in babası Mehmet Nacar ise ziyaretlerinden dolayı Başkan Mahçiçek’e teşekkür etti.
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