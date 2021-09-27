Başkan Mahçiçek’ten ziyaret!

Başkan Mahçiçek’i Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz Ve Yönetim Kurulu Üyeleri karşıladı.

Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz Başkan Mahçiçek’e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise şehrin kuyumculuk sektöründeki yerine ve önemine vurgu yaptı.

Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara kazandırılan Altınşehir Kuyumcu Sanayi Sitesini’nin şehrimize hayırlı olmasını diledi.