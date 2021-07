Başkan Okay'dan 15 Temmuz Mesajı

Başkan Okay, mesajında, ihanet şebekesinin hainliğine dikkat çekerek, milletin bu hainliğe geçit vermediğinin altını çizdi.

Başkan Okay, 15 Temmuz destanının 2. İstiklal mücadelesi olduğunu dile getirdi. Milletin inancının zaferi getirdiğini hatırlatan Başkan Okay, mesajını şu sözlerle sürdürdü: “Cennet vatanımızın 2. İstiklal Mücadelesini verdiği 15 Temmuz 2016 gecesi, ülkemiz üzerinde tüten her ocaktan, dünyanın her tarafındaki mazlumların dilinden dualar göğe yükseldi. Minarelerden yankılanan salalar o dualarla bir olup bombalara kafa tuttu. Aziz milletimize namus, vatan hainlerine ar günü olan o gece, ezan ve salâ ile uçaklar indirildi. Bastonla tanklar kovalandı. İmanla paletlerin altına yatıldı. Vatan kazandı, Türkiye kazandı. Yeryüzünün mazlum coğrafyalarındaki ümmet kazandı. 15 Temmuz Destanı bu topraklar üzerinde yaşayan ve vatanını imanla seven herkesin, bir yiğitlik ve kahramanlık potansiyeline sahip olduğunu, omuz omuza durduğumuzda neler yapabileceğimizi, İstiklal ve hürriyetin milletimiz için artık ekmek ve su gibi aziz ve vazgeçilmez olduğunu tüm dünyaya bir kez daha yaşayarak gösterdi. Türkiye’yi işgal etme, iç savaşa sürükleme ve parçalama senaryosuyla yerle yeksan olması için ellerini ovuşturarak bekleyenler, planlar yapanlar bunun imkânsız olduğunu anlayıp kahroldular. Aziz milletimiz 80 milyon tek yürek olup darbeye geçit vermeyerek, dosta düşmana bu ülkenin gerçek sahiplerinin kimler olduğunu açık ve net bir şekilde gösterdiler. 15 Temmuz 2016'da gözünü kırpmadan, vatan uğruna şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükran duygularımızı sunuyorum. Kalbî Türkiye aşkıyla atan herkesin 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nü kutluyorum.