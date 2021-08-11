Başkan Okay, Dulkadiroğlu ilçesindeki çalışmaları değerlendirdi

Program sunucu Murat Eğridağ’ın sorularını yanıtlayan Başkan Okay, ilçe genelinde yapılan yeşil alanlar hakkında bilgi verdi. Okay, “Merkeze 15 dakika mesafede Yedikuyular Kayak Merkezi civarında Yalnız Ardıç Mesire alanı inşaatımız büyük bir hızla devam etmektedir. Toplam 500 dönüm alan üzerine kurduğumuz mesire alanımız içerisinde 30 adet Bungalov ev, kır kahvesi, seyir terası, spor tesisleri ve piknik alanları mevcut” dedi.

Bölgenin en büyük gençlik merkezini Dulkadiroğlu’na kazandırdıklarını kaydeden Okay, “Kahramanmaraş’ın ve bölgenin en büyük gençlik merkezini ilçemize kazandırdık. Bu gençlik merkezimize olan ilgi bizi cesaretlendirdi ve Gazipaşa Gençlik Merkezi inşaatına başladık. Toplam kapalı alanı 2 bin metrekare alan gençlik merkezi inşaatımızı tamamladık. İç detaylarını ve dersliklerini de tamamlayarak hizmete açmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Doğukent Kapalı Yüzme Havuzu, Divanlı Kentsel Dönüşüm Projesi, tarihi sokak iyileştirme projesi ve konak restorasyonları hakkında açıklama yapan Okay, Yeni Kent Yapı Kooperatifi hakkında bilgi verdi.

2017 Temmuz ayında kurulan Yenikent Yapı Kooperatifi’nin üye talep işlerine başladığını belirten Başkan Okay, “2018 yılı Temmuz ayında inşaat faaliyetleri başlayan Yenikent Yapı Kooperatifi’nde 2017-2018 tarihleri arasında geçen bir yıllık bu sürede arazi satın alınarak arsa vasfı kazandırılmış imar planları yapılmış ve inşaat ruhsatları çıkarılmıştır. İnşaat ruhsatları çıkarıldıktan sonra kat irtifakı ve puanlamalar oluşturularak üyelerin kredi kullanımına hazır hale getirilmiştir. Üyelere iki adet seçenek sunulmuştur. 1.Peşin ödeme, 2. kredi kullanmak. Albaraka Türk katılım Bankası ile natamam projelere mahsus, 10 yıl için aylık 0,95 fiyat farklı özel bir fon anlaşması yapılmıştır. Bu oranın anlaşıldığı tarih 2018 yazı olup bu dönem de piyasada ki konut kredisi faiz oranları aylık 1,40 dan aşağı değildi. Bu finansman anlaşmasının özellikleri şunlardır. Kredi başlangıç aşamasında tahsis edildiğinden projenin biteceğini birilerinin bankaya garanti etmesi gerekmektedir. Bu projede Garantör Dulkadiroğlu Belediyesine ait Akkent firması olmuştur. Aynı zamanda belediye şirketinin projeye garantör olması sayesinde Findeks ortalaması 950 olan asgari ücretli üyelere bile kredi imkanı sağlanmıştır. İkinci olarak Kullanılan krediler kooperatif hesabına defa eten geçmemektedir. krediler ilerlemeye paralel olarak ve piyasa faiz oranlarıyla ilişkili, dönem dönem 36 ayı bulan taksitlerle kullanıma açılmıştır” dedi.

Yenikent Yapı Kooperatifi inşaatının son durumu hakkında bilgi veren Okay, şunları söyledi: “İnşaat da karkas imalat tamamen bitmiştir. Duvar imalatı son üç bloktadır. Çatı ve sıva imalatları 28 ve 29 bloklardadır. Diğer tamamlayıcı unsurlar mobilya mermer pvc elektrik ve mekanik işleri seri olarak devam etmektedir. İlk 12 blok yüzde 98 oranda teslime hazırdır. Akabinde sırası ile 2, ve 3, gruplar için teslim çalışmasına başlanacaktır. Bu bloklar önünde şu anda 3 alt yapı kuruluşu aynı anda çalışmaktadır. Bu çalışmalarda takdir edersiniz ki iş makinaları ve kamyonlar kullanılmaktadır. Buda siviller için can güvenliği riski oluşturmaktadır. Ayrıca altyapı kuruluşlarının alanda ki çalışmaları bitse bile ana şebeke ile bağlantıları yapılmadan evlerin kullanılması mümkün olmayacaktır. Tüm altyapı kuruluşları arazide özverili ve hızlı bir şekilde çalışmaktadır. Son olarak pazar günü yapılan toplantıya güvenlik güçlerini biz çağırmadık. Daha önce de böyle toplantılar olmuştu ve hiç birinde sıkıntı olmamıştı. Bu sefer farklı olarak, toplantıyı organize eden arkadaşlar siyasi partileri, basın kuruluşlarını arayarak büyük bir eylem olduğundan bahsetmişler, bu bilgiler de emniyet kaynaklarına istihbarat olarak düşmüş ve devlet kendi tedbirini almıştır.”