Başkan Okay: Dulkadiroğlu’nda 7 yılda çok şey değişti

İlçedeki yeşil alanlarla ilgili yapılan çalışmaları anlatan Başkan Okay, bu projelerle Dulkadiroğlu’nun çehresinin değişeceğini söyledi.

Daha sonra gençlere yönelik faaliyet gösteren gençlik merkezlerine değinen Başkan Okay, gençlerimizin eğitimine katkı sunabilecek ne varsa, yapıyoruz dedi.