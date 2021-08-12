Başkan Okay: Dulkadiroğlu’nda 7 yılda çok şey değişti
Aksu Tv ekranlarında yayınlanan Haber Ötesi programında Murat Eğridağ’ın konuğu olan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, yapılan ve yapılacak olan projelerle ilgili bilgi verdi.
KAHRAMANMARAŞ 12.08.2021, 14:14 12.08.2021, 18:42
İlçedeki yeşil alanlarla ilgili yapılan çalışmaları anlatan Başkan Okay, bu projelerle Dulkadiroğlu’nun çehresinin değişeceğini söyledi.
Daha sonra gençlere yönelik faaliyet gösteren gençlik merkezlerine değinen Başkan Okay, gençlerimizin eğitimine katkı sunabilecek ne varsa, yapıyoruz dedi.
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