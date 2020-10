Başkan Okay: ''İlçemizin her tarafında ve her vatandaşımıza hizmet etmeye devam edeceğiz''

Başkan Okay, ilçesinin ihtiyaç duyduğu hizmetleri tespit ederek kısa sürede vatandaşlara kavuşturduklarını hatırlattı. Pandemi döneminde dahi belediyecilik çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Dulkadiroğlu Belediyesi, bölgenin kalkınması ve gelişmesi adına başlattığı projeleri titizlikle devam ettiriyor. Özellikle alt yapı konusunda önemli çalımalar yapan Dulkadiroğlu Belediyesi, vatandaşların ulaşım standartlarını yükseltme amacıyla birçok projeye imza attı.

Devam eden bu çalışmaları yerinde inceleyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, vatandaşların refahı için ekiplerin gece gündüz çalıştığını hatırlattı. Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Göreve geldiğimiz günden bu yana vatandaşlarımızın en güzel hizmete ulaşması adına çalışıyoruz. Şuanda devam eden projelerimizi yerinde inceleyerek durumları hakkında arkadaşlarımızla istişarelerde bulunduk. Vatandaşlarımızın her türlü hizmete kolay ve sağlıklı bir şekilde ulaşması adına bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada gayret edeceğiz. İlçemizin her tarafında ve her vatandaşımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.”