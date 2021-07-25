Başkan Okay'ın, 24 Temmuz Basın Bayramı ve Gazeteciler Günü mesajı!

Mesajında basının önemine değinen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Modern ve çağdaş toplumların ifade özgürlüğü ve haber alma kaynağı; bağımsız, duyarlı ve etkin bir şekilde çalışan yazılı ve görsel basındır. Büyük bir özveriyle çalışan basınımızın isimsiz kahramanları da, meslek ilkeleri, ahlaki değerleri ve sorumlu yayıncılık bilinci sayesinde toplumumuzun aydınlanmasını sağlar. Dünyanın en zor ve en çok sorumluluk isteyen mesleği olan gazetecilik görevini yerine getiren tüm basın çalışanlarına başarılar diliyorum.”