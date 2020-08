Başkan Okay: ''Özellikle bu yaz döneminde virüs kontrol altına alınmalı''

Okay, ilçesinde bulunan pazarcı esnafı ve çarşı esnafını tek tek gezerek pandemi kurallarını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan pandemi denetimi uygulamasını ilçesinde gerçekleştiren Belediye Başkanı Necati Okay, Pazar esnafını ve çarşı esnafını gezdi. Vatandaşları ve esnafı bizzat uyaran Başkan Okay, özellikle bu yaz döneminde virüsün kontrol altına alınması gerektiğini söyledi.

Bu süreçte vatandaşa ve esnafa büyük görev düştüğünü hatırlatan Başkan Okay, konuyla ilgili şunları söyledi: “Devletimiz pandemi sürecinde üzerine düşeni yapmakta ve bu alanda adeta destan yazmaktadır. Millet olarak bize düşen devletin bu konuda getirmiş olduğu kurallara harfiyen riayet etmektir. Bugün ki denetim çalışmalarında gördük ki vatandaşlarımız özellikle maske konusunda çok hassas. Tüm vatandaşlarımız alışverişlerini maskeli bir şekilde yapmaktalar.

Bunun dışında pandemi sürecinin aşılması için tüm kurallara harfiyen uymamız gerekiyor. Bu süreçte bizlerde denetimleri bizzat takip edeceğiz. Vatandaşlarımızın ve toplum sağlığı için gereken tüm çalışmaları yapacağız.”