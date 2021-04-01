Başkan Okay Rektör Özgül’ü ziyaret etti

KİÜ Rektörlüğü’nün yeni hizmet binasına taşınması dolayısıyla Rektör Özgül’e “hayırlı olsun” dileklerini ileten Başkan Okay, bir süre Rektör Özgül ile sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Özgül, üniversitenin kampüs yerinin belirlenmesi, yeni bölümlerin açılması ve üniversitenin gelecek planlaması hakkında Başkan Okay’a bilgiler verdi.

KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Prof. Dr. Adnan Küçükönder ve Genel Sekreter Vekili Cemil Toktay’ın da eşlik ettiği ziyarette, üniversite ve belediye işbirliği noktasında istişarelerde bulunuldu.