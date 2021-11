Başkan Okay: "Tarım Olmazsa Olmazımızdır”

Çiftçilerle ve tarım araçları üreticileriyle sohbet eden Başkan Okay, tarım konusunun hassasiyetini dile getirerek, “Tarım olmazsa olmazımızdır” dedi. Bu yıl 7.’si düzenlenen Kahramanmaraş Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarını ziyaret eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, tarıma gerekli desteği verdiklerinin altını çizdi.

Çiftçinin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Başkan Okay, ayrıca tarım araçları üreticilerinin de desteklendiğini vurguladı. Başkan Okay, ziyareti sonrasında yaptığı konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Her yıl Kahramanmaraş’ımızda düzenlenen Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarının önemine değinmek istiyorum. Tarım ve Hayvancığın yoğun olarak yapıldığı bölgemizin bu güzel fuardan istifade ettiğini görmek bizleri son derece memnun etmektedir. Özellikle tarım konusunda hassas bir yönetimimiz olduğunu belirtmek istiyorum.

Her zaman çiftçinin ve üreticinin yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Burada düzenlenen fuarda çiftçimizin imkanlarını genişletecek ekipmanlar var. Bizlerde Dulkadiroğlu Belediyesi olarak her zaman onların yanındayız. Ayrıca tarım araçları üreticilerinin de bu noktada çok büyük önemi var. Fuar alanında bu ekipmanları çiftçilerimizin beğenisine sunuyorlar. Onlarında eline ve emeğine sağlık. Ülkemizin tarım konusunda daha iyi yerlere gelmesi adına hükümetimiz gerekli teşvikleri yapıyor. Çiftçimizin de bu durumdan memnun olduğunu görmek bizleri ayrıca memnun ediyor. Ben tüm katılımcılara hayırlı ve bol kazançlar diliyorum.”