Başkan Okumuş, doktor adaylarını misafir etti

İstanbul Üniversitesinden Türkoğlu İlçesine, gelen Genç Yeryüzü Doktorları Kulübü (Doktor Adayları) öğrencileri 'Yer Yüzüne Dokun' projesi kapsamında Türkoğlu İlçesinin Yenipınar Mahallesindeki ilkokulu ziyaret ettiler.

Yapılan bu ziyaret kapsamında Doktor adayı öğrenciler, Yenipınar Mahallesindeki öğrencilere sağlık taraması, kütüphaneye kitap desteği, çeşitli eğitimler ve etkinlikler eşliğinde oyunlarla verimli bir vakit geçirdiler.

Bu etkinliğin sonrasında ise, aralarında ilk defa Kahramanmaraş'a gelen öğrenciler, Türkoğlu Belediyesi ekipleriyle şehrin çeşitli yerlerini gezdiler. Ardından ise Maraş dondurması şovuna eşlik ederek Başkan Okumuş tarafından dondurma ikramında bulunuldu.

Projenin öncelikli ama kırsal bölgelerde yaşayan çocuklara ulaşarak rol model olmak ve onların yüreklerinde güzel bir iz bırakmak, olduğunu belirten öğrenciler, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'a bu güzel ve anlamlı misafirperverliğinden dolayı teşekkür ettiler.