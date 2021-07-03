Başkan Okumuş, Gastronomi Fuarı’nı ziyaret etti!

Harbiye’de Sabırtaşı Rüzgârı İstanbul Harbiye’de Gastronomi Turizmi Derneği Gürkan Boztepe başkanlığında düzenlenen Gastro Show’da Sabırtaşı içli köfte rüzgârı esti. Derneğin düzenlemiş olduğu etkinliğe ilgi büyüktü.

İstanbul Harbiye’de Sabırtaşı Rüzgârı İstanbul Harbiye’de Gastronomi Turizmi Derneği Gürkan Boztepe başkanlığında düzenlenen Gastro Show’da Sabırtaşı içli köfte rüzgârı esti. Derneğin düzenlemiş olduğu etkinliğe ilgi büyüktü.

Etkinlikte her bölge kendi standını açarak yöresel lezzetlerini tanıttılar. Etkinliğe dünya üzerinden birçok katılımcının yanı sıra, gastronomi turizminin önemli isimleri de katıldı.

Kahraman Maraş lezzetlerini temsilen de Fatma Topçuoğlu ve eşi Mustafa Topçuoğlu, Sabırtaşı Restoran İçli köftesi ve diğer Kahraman Maraş lezzetleriyle fuara damgasını vurdu.

Kahramanmaraş Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş da ailesiyle birlikte Sabırtaşı Standını ziyaret ederek desteklerini gösterdiler.

Özellikle Başkan Okumuş’un tepsiye İçli köfteleri koyarak fuardaki katılımcılara ikram etmesi yoğun ilgi ve takdirle karşılandı.