Başkan Okumuş'tan fabrika ziyareti!

Türkoğlu İlçesinden Ortadoğu ve Avrupa Ülkelerine ihracat yapan, bünyesinde 165 personelin çalıştığı ve aynı zamanda 2019 yılında üretim kapasitesi olarak Akdeniz Bölge 1.’si olan plastik ve ambalaj üretim fabrika yetkilileri ve Yönetim kurulu Başkanı Furkan Bayazıt, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Osman Okumuş'a da teşekkürlerini sundular.