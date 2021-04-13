Başkan Okumuş'tan fabrika ziyareti!
Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesinde üretimine devam eden, Bayazıt ve Kambur Ailesi Ortaklığı olan Kayaş Plastik Ambalaj A.Ş’ yi ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 13.04.2021, 15:00 13.04.2021, 17:34
Türkoğlu İlçesinden Ortadoğu ve Avrupa Ülkelerine ihracat yapan, bünyesinde 165 personelin çalıştığı ve aynı zamanda 2019 yılında üretim kapasitesi olarak Akdeniz Bölge 1.’si olan plastik ve ambalaj üretim fabrika yetkilileri ve Yönetim kurulu Başkanı Furkan Bayazıt, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Osman Okumuş'a da teşekkürlerini sundular.
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