Başkan okumuş’a teşekkür ziyareti!

“Sosyal belediyecilik" anlayışıyla öğrencilere yönelik tarihi ve kültürel gezi turları düzenleyen Türkoğlu Belediyesi, Her ay olduğu gibi bu ayda gençleri ilk olarak İstanbul'da düzenlenen geleceğin bilim yıldızları Milli Teknoloji Hamlesi olan TEKNOFEST 2021 'e sonrasında ise ecdadımızın büyük zaferler kazandığı Çanakkale'ye göndermişti.

Gezi programlarını tamamlayan gençler, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'a makamında teşekkür ziyaretinde bulundular.