Başkan Şahin: Elbistan'da Pazartesi günü tüm işletmeler açılmalı

Başkan Şahin, Elbistan'da esnafların daha fazla dayanacak gücünün kalmadığını belirterek, "Elbistan'da yer alan esnaf ve sanatkarlarımızın iş yerleri 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü yeni yasaklama olmadan açılmayı beklemektedir" dedi.

Şahin konuyla ilgili yaptığı açıklamasında; "Bunun için zaman kaybedilmeden, Pazartesi günü beklenmeden işletmelerin açılışları ile ilgili kafalardaki soru işaretleri giderilmeli ve çalışma şekil ve şartları belirlenmelidir. Tüm sektörlerde endişeli bekleyişe bir son verilmelidir.

Çünkü iş yapamayan on binlerce esnaf ayakta kalma ve yaşam mücadelesi verirken belirsiz bekleyiş esnafımızı tedirgin etmektedir. Zamanında tedarik olması için şimdiden tedbir alınmalı.

"ÖZEL GÜNLERDEN HİÇBİR GELİR ELDE EDİLEMEDİ"

Esnafımızın biriken borçlarının ödenmesi ve ayakta kalması için zaman kaybedilmeden işyerlerinin açılış kriterleri hemen belirlenmeli ve 17 Mayıs sonrasına erteleme yapılmamalı. Çünkü esnafımızın kapanmaya değil acil açılmaya ihtiyacı var.

Bu desteğin artık esnafımıza verilmesi kaçınılmaz oldu. Esnafımızın daha fazla mağdur edilmesine müsaade edilmemeli. Aylardır kapalı olan ve iş yapamadığı için büyük mağduriyet yaşan esnafımızın derin bir nefes alması sağlanmalıdır" dedi.