Başkan Tıraş: Karaelbistan Demircilik arası ağaçlandırılacak

Başkan Tıraş konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi: “Elbistan’ın ağaçlandırılması için genel başkan yardımcımız sayın Mahir Ünal’ın girişimleri sonucu, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğümüz, kentimizin Karaelbistan- Demircilik Mahahallesi güzergahındaki çevre yolunun her iki tarafında da ağaçlandırma çalışması yapacak. Böylelikle şehrimizin batı ve doğuya açılan her iki yolu da ağaçlarla donatılacak.”

21 Mart Ormancılık Günü ve Orman Haftasında fidanlar toprak ile buluşacak.

Elbistan kısa zamanda yeşillenmesini sağlayacaklarını söyleyen Tıraş: “Hükumetimiz bugüne kadar yurt genelinde milyonlarca fidanı toprakla buluşturdu. Elbistan’da bu çalışmalardan nasibini alan şehirlerden biridir. Elbistan’da ki ağaçlandırma çalışmalarını orman bölge müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalarla devam ediyoruz. Elbistan’ımız için gecesini gündüzüne katan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Sayın Mahir Ünal'a şehrimize kattığı bu çalışma için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.