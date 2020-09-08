Başkan Yılmazcan asfalt çalışması öncesi incelemelerde bulundu!

Pazarcık belediyesi tarafından Evri Mahallesine yapılacak olan asfalt çalışması öncesi Başkan Yılmazcan incelemelerde bulundu.

KAHRAMANMARAŞ 08.09.2020, 20:00 08.09.2020, 20:10
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İncelemeler sırasında ekiplerden bilgiler alan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan vatandaşlarında taleplerini dinledi.

Burada açıklamalarda bulunan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan şu ifadelere yer verdi.

#Evri Mahallesi #Aksu Haber #aksu tv haber #Başkan Yılmazcan
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