Başkan Yılmazcan, çevre yolunda yeniden başlayan çalışmaları yerinde inceledi!
İlçemizin kanayan yarası olan Çevre Yolunda çalışmalar devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde çalışmalarına ara verilen Çevre Yolunda Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan’ın girişimleri sonucunda tekrar start verilerek çalışmalara başlandı.
Başkan Yılmazcan’ın, Kahramanmaraş Milletvekilleri ile birlikte yaptığı temaslar neticesinde çevre yolunda yeniden başlayan çalışmaları yerinde inceleyen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan bir açıklama yaparak şunları söyledi; “Hamd olsun, girişimlerimiz sonucu ilçemizin kanayan yarasını tekrardan sarmak için kolları sıvadık, çevre yolumuzun yapımına yeniden başlanıldı. Karayolları ekiplerimizce çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Yapılan çalışmayı yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldık. Bu hizmetin yapılmasında emeği geçen Ak parti K.Maraş Milletvekillerimiz başta olmak üzere Ak Parti İl ve İlçe Başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
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