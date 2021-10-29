Başkan Yılmazcan, şehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldi

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ise; Aziz Şehitlerimizin emanetlerinin her zaman yanında olduğunu belirterek şunları söyledi.

İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen kahvaltı programında konuşma yapan Kaymakam Kıyıcı gelen şehit ailelerine teşekkürlerini iletti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle İlçe Kaymakamlığımız tarafından düzenlenen kahvaltı programına İlçe Kaymakamımız Mustafa Hamit Kıyıcı, İlçe Protokol üyelerimiz, Şehit ailelerimiz ve Gazilerimiz ile birlikte katılım gerçekleştirdik.